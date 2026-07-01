UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hudimesnil

Iamananima en concert Yourte de la Ferme du Bois Landelle Hudimesnil

vendredi 10 juillet 2026 · Yourte de la Ferme du Bois Landelle · Hudimesnil

Iamananima en concert Yourte de la Ferme du Bois Landelle Hudimesnil

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Yourte de la Ferme du Bois Landelle
Adresse
Le Bois Landelle
Ville
50510 Hudimesnil
Département
Manche
Tarif

Hudimesnil

Iamananima en concert

Yourte de la Ferme du Bois Landelle Le Bois Landelle Hudimesnil Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Ce tout nouveau groupe de rock alternatif fera son deuxième concert vendredi 10/07, avec l’association Ouvre ta Ferme. Un chanteur/guitariste et un batteur avec des compositions originales, vient s’essayer devant le public de la yourte.
Ouverture du bar associatif dès 18h, en marge du marché à la ferme, et concert à partir de 20h30.

Entrée prix libre, ouvert à toutes et tous.   .

Yourte de la Ferme du Bois Landelle Le Bois Landelle Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 7 63 91 69 82  ouvretaferme@hogamail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Iamananima en concert

L’événement Iamananima en concert Hudimesnil a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Granville Terre et Mer

À voir aussi à Hudimesnil (Manche)