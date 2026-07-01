Iamananima en concert Yourte de la Ferme du Bois Landelle Hudimesnil
vendredi 10 juillet 2026 · Yourte de la Ferme du Bois Landelle · Hudimesnil
Informations pratiques
Hudimesnil
Iamananima en concert
Yourte de la Ferme du Bois Landelle Le Bois Landelle Hudimesnil Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Ce tout nouveau groupe de rock alternatif fera son deuxième concert vendredi 10/07, avec l’association Ouvre ta Ferme. Un chanteur/guitariste et un batteur avec des compositions originales, vient s’essayer devant le public de la yourte.
Ouverture du bar associatif dès 18h, en marge du marché à la ferme, et concert à partir de 20h30.
Entrée prix libre, ouvert à toutes et tous. .
Yourte de la Ferme du Bois Landelle Le Bois Landelle Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 7 63 91 69 82 ouvretaferme@hogamail.fr
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English : Iamananima en concert
L’événement Iamananima en concert Hudimesnil a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Granville Terre et Mer
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