Iamananima en concert Yourte de la Ferme du Bois Landelle Hudimesnil

vendredi 10 juillet 2026 · Yourte de la Ferme du Bois Landelle · Hudimesnil

Informations pratiques

Hudimesnil

Iamananima en concert

Yourte de la Ferme du Bois Landelle Le Bois Landelle Hudimesnil Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Ce tout nouveau groupe de rock alternatif fera son deuxième concert vendredi 10/07, avec l’association Ouvre ta Ferme. Un chanteur/guitariste et un batteur avec des compositions originales, vient s’essayer devant le public de la yourte.

Ouverture du bar associatif dès 18h, en marge du marché à la ferme, et concert à partir de 20h30.

Entrée prix libre, ouvert à toutes et tous. .

Yourte de la Ferme du Bois Landelle Le Bois Landelle Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 7 63 91 69 82 ouvretaferme@hogamail.fr

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English : Iamananima en concert

L’événement Iamananima en concert Hudimesnil a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Granville Terre et Mer