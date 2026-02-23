Iannis Pledel Orangerie du Thabor Rennes 6 – 12 juillet Ille-et-Vilaine

Iannis Pledel explore intérieurs et extérieurs à travers des reflets et transparences, redéfinissant l’espace et déplaçant le regard.

Du 6 au 12 juillet 2026, l’Orangerie du Thabor à Rennes accueille une exposition de Iannis Pledel.

Les peintures réunies articulent espace intérieur et paysage extérieur au sein d’une même surface.

Par un usage précis du cadrage et de la lumière, reflets, transparences et contre-jours structurent la composition et déplacent les repères spatiaux.

L’image se construit par fragments et superpositions. Les plans s’y décalent, la profondeur se reconfigure, le visible demeure instable. Ce qui apparaît peut se troubler, se dédoubler ou s’effacer.

Proximité et distance coexistent dans une même image. L’espace s’y construit par tension. La peinture y affirme sa capacité à redéfinir l’espace et à engager le regard.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-06T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-12T19:00:00.000+02:00

Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



