Informations pratiques

Guzargues

Iberia XVI Récital d’Eduardo Egüez

Église Saint-Michel Guzargues Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 17:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

La musique espagnole pour vihuela au XVIe siècle

Instrument emblématique de la Renaissance espagnole, la vihuela connaît son âge d’or au XVIe siècle. Dans l’église romane de Guzargues, Eduardo Egüez fait revivre ce répertoire à travers les œuvres de ses grands maîtres, entre virtuosité, danse et poésie. Luthiste, guitariste et chef d’orchestre de renommée internationale, il s’est produit dans le monde entier et possède une riche discographie consacrée aux grands répertoires européens. .

Église Saint-Michel Guzargues 34820 Hérault Occitanie +33 9 65 26 27 93 lesmusesendialogue@orange.fr

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English :

Spanish music for vihuela in the 16th century

L’événement Iberia XVI Récital d’Eduardo Egüez Guzargues a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup