IBIYEWA joue « Vendredi Magnifique » Le Son de la Terre PARIS 05

IBIYEWA joue « Vendredi Magnifique » Le Son de la Terre PARIS 05 samedi 7 février 2026.

Le trio bruxellois IBIYEWA sort son premier album « Vendredi Magnifique » en France.

À l’initiative du batteur béninois Angelo Moustapha, protégé de Philip Catherine, le groupe IBIYEWA rassemble des fortes personnalités de la capitale belge : le guitariste Joel Rabesolo, artiste phare de la jeune génération à Madagascar et l’incontournable Toine Thys, saxophoniste belge aux multiples projets.

Leur premier album « Vendredi Magnifique » célèbre la fête, la liberté, la nuit. Une compilation de morceaux écrits par les trois artistes, mêlant des univers acoustiques ou carrément électro, avec comme fil conducteur un groove intransigeant.

Partout où ils jouent, de Bruxelles à Ouagadougou, de Conakry à Tananarive, de Luanda à Paris, la joie et les sourires s’emparent de leur public.

Le nom IBIYEWA, « Ici nous ressemble » en Yoruba, reflète leur désir de transcender les barrières culturelles et de créer une musique qui unit. Leur musique est un mélange éclectique de rythmes africains, de grooves, d’électro, de mélodies envoûtantes et d’improvisations audacieuses.

ANGELO MOUSTAPHA : drums

TOINE THYS : saxophones

JOËL RABESOLO : guitare

« Vendredi Magnifique » le premier album du trio bruxellois IBIYEWA célèbre la fête, la liberté, la nuit.

Le samedi 07 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-07T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-07T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-07T20:00:00+02:00_2026-02-07T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05