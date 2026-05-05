Ibos – Mai à vélo, Ibos, Ibos
Ibos – Mai à vélo, Ibos, Ibos lundi 11 mai 2026.
Ibos – Mai à vélo 11 – 25 mai, les lundis Ibos Hautes-Pyrénées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T08:30:00+02:00 – 2026-05-11T09:00:00+02:00
Fin : 2026-05-25T08:30:00+02:00 – 2026-05-25T09:00:00+02:00
Ibos Place Verdun, Ibos Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie
Du 1er au 31 mai 2026, rejoignez la communauté d’Ibos et participez au challenge en parcourant le plus grand nombre de kilomètres tout au long du mois !
Mai à vélo