Ibos – Mai à vélo, Ibos, Ibos

Ibos – Mai à vélo 11 – 25 mai, les lundis Ibos Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T08:30:00+02:00 – 2026-05-11T09:00:00+02:00

Fin : 2026-05-25T08:30:00+02:00 – 2026-05-25T09:00:00+02:00

Ibos Place Verdun, Ibos Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie

Du 1er au 31 mai 2026, rejoignez la communauté d’Ibos et participez au challenge en parcourant le plus grand nombre de kilomètres tout au long du mois !

Mai à vélo