IBRAHIM MAALOUF 20 ANS DE LIVE ! ZENITH DE PAU Pau
mercredi 24 mars 2027 · ZENITH DE PAU · Pau
Informations pratiques
Pau
IBRAHIM MAALOUF 20 ANS DE LIVE !
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-24 20:00:00
fin : 2027-03-24 22:00:00
Date(s) :
2027-03-24
Depuis deux décennies, Ibrahim Maalouf fait vibrer les scènes du monde entier avec une musique libre, audacieuse et sans frontières. Vingt ans d’aventures musicales, vingt albums ayant marqué l’histoire du jazz et de la musique instrumentale, 2 nominations aux GRAMMY Awards, 4 Victoires de la Musique dont celle de la meilleure tournée, des collaborations prestigieuses aux quatre coins du monde, et des concerts mythiques qui ont conquis les foules là où l’on croyait que seule la musique pop pouvait régner.
Aujourd’hui, l’artiste franco-libanais célèbre ce parcours hors norme avec 20 ans de Live ! , une tournée exceptionnelle à travers la France, qui retrace ce chemin unique.
?? Un show inoubliable
Chaque concert sera une plongée immersive dans son univers entre jazz, pop, musiques du monde et improvisation. Un voyage festif, porté par l’énergie d’un artiste devenu incontournable. .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : IBRAHIM MAALOUF 20 ANS DE LIVE !
L’événement IBRAHIM MAALOUF 20 ANS DE LIVE ! Pau a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Le château des oiseaux Rue du Château Pau 4 août 2026
- Festival Paulyphonie Récital Bach Isaye (concert dégustation) Chemin Henry IV Pau 4 août 2026
- Ça tourne à Pau ! Place Royale Pau 4 août 2026
- Et si le jardin m’était conté… Rue du Château Pau 5 août 2026
- Festival Paulyphonie Rachmaninov (concert familial) Théâtre Saint Louis Pau 5 août 2026