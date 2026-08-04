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IBRAHIM MAALOUF 20 ANS DE LIVE ! ZENITH DE PAU Pau

mercredi 24 mars 2027 · ZENITH DE PAU · Pau

IBRAHIM MAALOUF 20 ANS DE LIVE ! ZENITH DE PAU Pau

Informations pratiques

Début
mercredi 24 mars 2027
Fin
mercredi 24 mars 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
ZENITH DE PAU
Adresse
Rue Suzanne Bacarisse
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
35 35 35 Tarif de base plein tarif

Pau

IBRAHIM MAALOUF 20 ANS DE LIVE !

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-24 20:00:00
fin : 2027-03-24 22:00:00

Date(s) :
2027-03-24

Depuis deux décennies, Ibrahim Maalouf fait vibrer les scènes du monde entier avec une musique libre, audacieuse et sans frontières. Vingt ans d’aventures musicales, vingt albums ayant marqué l’histoire du jazz et de la musique instrumentale, 2 nominations aux GRAMMY Awards, 4 Victoires de la Musique dont celle de la meilleure tournée, des collaborations prestigieuses aux quatre coins du monde, et des concerts mythiques qui ont conquis les foules là où l’on croyait que seule la musique pop pouvait régner.
Aujourd’hui, l’artiste franco-libanais célèbre ce parcours hors norme avec 20 ans de Live ! , une tournée exceptionnelle à travers la France, qui retrace ce chemin unique.
?? Un show inoubliable
Chaque concert sera une plongée immersive dans son univers entre jazz, pop, musiques du monde et improvisation. Un voyage festif, porté par l’énergie d’un artiste devenu incontournable.   .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50  billetzenith@pau-evenements.fr

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English : IBRAHIM MAALOUF 20 ANS DE LIVE !

L’événement IBRAHIM MAALOUF 20 ANS DE LIVE ! Pau a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Pau

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