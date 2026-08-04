IBRAHIM MAALOUF 20 ANS DE LIVE ! ZENITH DE PAU Pau

Informations pratiques

Pau

IBRAHIM MAALOUF 20 ANS DE LIVE !

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-24 20:00:00

fin : 2027-03-24 22:00:00

Date(s) :

2027-03-24

Depuis deux décennies, Ibrahim Maalouf fait vibrer les scènes du monde entier avec une musique libre, audacieuse et sans frontières. Vingt ans d’aventures musicales, vingt albums ayant marqué l’histoire du jazz et de la musique instrumentale, 2 nominations aux GRAMMY Awards, 4 Victoires de la Musique dont celle de la meilleure tournée, des collaborations prestigieuses aux quatre coins du monde, et des concerts mythiques qui ont conquis les foules là où l’on croyait que seule la musique pop pouvait régner.

Aujourd’hui, l’artiste franco-libanais célèbre ce parcours hors norme avec 20 ans de Live ! , une tournée exceptionnelle à travers la France, qui retrace ce chemin unique.

?? Un show inoubliable

Chaque concert sera une plongée immersive dans son univers entre jazz, pop, musiques du monde et improvisation. Un voyage festif, porté par l’énergie d’un artiste devenu incontournable. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

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English : IBRAHIM MAALOUF 20 ANS DE LIVE !

L’événement IBRAHIM MAALOUF 20 ANS DE LIVE ! Pau a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Pau