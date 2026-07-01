Icare | Théâtre, Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou

Informations pratiques

Icare | Théâtre Dimanche 14 février 2027, 16h30 Théâtre de la Fleuriaye Loire-Atlantique

De 8 € à 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-14T16:30:00+01:00 – 2027-02-14T17:25:00+01:00

Fin : 2027-02-14T16:30:00+01:00 – 2027-02-14T17:25:00+01:00

Dans cette fable poétique et visuelle, qui réinvente le mythe d’Icare, un petit garçon découvre le courage, porté par des ombres dansantes, une musique envoûtante et un trampoline qui fait rêver.

Icare, 4 ans et demi, a peur de tout : sauter du muret, demander à Ariane de jouer avec lui, ou même mettre les couverts à table. Trop de recommandations paternelles l’empêchent d’oser. Pourtant, un jour, il décide de braver ses peurs… et des ailes lui poussent dans le dos. Entre chutes et rebonds, père et fils apprennent que pour voler, il faut savoir tomber.

Mêlant théâtre, musique live, cirque et ombres chinoises dans une scénographie monumentale, ce spectacle interroge avec délicatesse les inquiétudes des enfants et les appréhensions des parents.

Théâtre de la Fleuriaye 30 boulevard Ampère 44470 Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 22 24 24 http://wwww.theatre-carquefou.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre@mairie-carquefou.fr »}] Doté d’un théâtre à l’italienne de 814 places, l’ECC La Fleuriaye propose une saison culturelle éclectique à destination de tous : amoureux de théâtre, passionné de danse, féru de musique ou encore néophyte curieux.

Chaque année, le Théâtre de la Fleuriaye accueille ainsi plus de 30 000 spectateurs et 6 000 abonnés.

Et si grandir, c’était apprendre à tomber pour mieux s’envoler ?

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