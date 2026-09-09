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AGENDA · Saint-Jean-du-Doigt

ICE Festival Atelier d’écriture Saint-Jean-du-Doigt

mercredi 9 septembre 2026 · Saint-Jean-du-Doigt

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
29630 Saint-Jean-du-Doigt
Département
Finistère
Tarif

Saint-Jean-du-Doigt

ICE Festival Atelier d’écriture

Saint-Jean-du-Doigt Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 18:00:00
fin : 2026-09-09 20:00:00

Date(s) :
2026-09-09

L’atelier prend comme point de départ le projet de performance de Camilla Graff Junior et s’adresse à ceux et celles qui écrivent un journal intime et qui ont envie de réfléchir et de partager sur cette pratique.   .

Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement ICE Festival Atelier d’écriture Saint-Jean-du-Doigt a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BAIE DE MORLAIX

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