ICE Festival Atelier d’écriture Saint-Jean-du-Doigt
mercredi 9 septembre 2026 · Saint-Jean-du-Doigt
Informations pratiques
Saint-Jean-du-Doigt
ICE Festival Atelier d’écriture
Saint-Jean-du-Doigt Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 18:00:00
fin : 2026-09-09 20:00:00
Date(s) :
2026-09-09
L’atelier prend comme point de départ le projet de performance de Camilla Graff Junior et s’adresse à ceux et celles qui écrivent un journal intime et qui ont envie de réfléchir et de partager sur cette pratique. .
Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne
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English :
L’événement ICE Festival Atelier d’écriture Saint-Jean-du-Doigt a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BAIE DE MORLAIX
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