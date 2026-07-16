Informations pratiques

Saint-Jean-du-Doigt

ICE Festival 11è édition

Saint-Jean-du-Doigt Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Toujours ancrée sur le territoire du Finistère et plus particulièrement dans le Pays de Morlaix, la onzième édition des rencontres inter-communales et pluridisciplinaires de ICE se tiendra du 11 au 13 septembre à Morlaix, s’étendra jusqu’à Brest, en lien avec le Quartz, et à Saint-Jean-du-Doigt et à Plougasnou, en lien avec le café Marylène, dimanche 13 septembre.

Vendredi 11 septembre, Saint-Jean-du-Doigt

18h Soirée d’ouverture / autoportrait aux visions

Maison des peintres Inauguration de l’exposition Je vois le vase en vous de Réjean Peytavin.

19h30 Salle Kasino Performance Dépays de et avec Ife Day

20h30 Dîner / Cuisin’éthique avec Loïc Digaire

22h Projection en avant première du film Pierre de Tonnerre de Claude Dugit-Gros Letu, imaginé avec Elie Godard.

Samedi 12 septembre, Brest, Le Quartz

17h Devenir Refuge de Patricia Allio, avec Virginia Markus, autrice, militante, fondatrice du sanctuaire et de l’association suisse Co&xister et le Refuge breton antispéciste Pompoho.

19h30 Dîner restaurant Les Enracinés

Dimanche 13 septembre, Saint-Jean-du-Doigt et Plougasnou

14h Maison des peintres, finissage de l’exposition.

15h salle Kasino Journals post-fire, performance de Camilla Graff Junior

17h Café Marylène Forêt, parcours-spectacle en forêt, atelier des possibles.

19h Soirée de clôture, vernissage de l’exposition Mémoires de mer de Maud Veith + inauguration de l’espace café

20h30 Dîner Le Plaisir suivi d’un concert Hot Bodies à 22h. .

Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne

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English :

L’événement ICE Festival 11è édition Saint-Jean-du-Doigt a été mis à jour le 2026-07-16 par OT BAIE DE MORLAIX