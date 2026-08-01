Concert de jazz B&B Bellevue Saint-Jean-du-Doigt
samedi 15 août 2026 · B&B Bellevue · Saint-Jean-du-Doigt
Informations pratiques
Saint-Jean-du-Doigt
Concert de jazz
B&B Bellevue 7 Côte de Pen Ar C’Hra Saint-Jean-du-Doigt Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Tommy Halferty et Jürgen Schwab vous proposent un concert aux chambres d’hôtes Bellevue à Saint-Jean-du-Doigt. Concert en collaboration avec l’association Arthus Jazz.
Réservation par mail ou par sms. .
B&B Bellevue 7 Côte de Pen Ar C’Hra Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne +33 6 85 81 92 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert de jazz Saint-Jean-du-Doigt a été mis à jour le 2026-08-05 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Saint-Jean-du-Doigt (Finistère)
- Festival Jazz à Saint-Jean Le Bourg Saint-Jean-du-Doigt 21 août 2026
- Festival Jazz à St Jean , 3eme ed Saint-Jean-du-Doigt 21 août 2026
- ICE Festival 11è édition Saint-Jean-du-Doigt 11 septembre 2026
- I·C·E Festival Saint-Jean-du-Doigt 11 septembre 2026