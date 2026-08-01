UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Jean-du-Doigt

Concert de jazz B&B Bellevue Saint-Jean-du-Doigt

samedi 15 août 2026 · B&B Bellevue · Saint-Jean-du-Doigt

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
B&B Bellevue
Adresse
7 Côte de Pen Ar C'Hra
Ville
29630 Saint-Jean-du-Doigt
Département
Finistère
Tarif

Saint-Jean-du-Doigt

Concert de jazz

B&B Bellevue 7 Côte de Pen Ar C’Hra Saint-Jean-du-Doigt Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Tommy Halferty et Jürgen Schwab vous proposent un concert aux chambres d’hôtes Bellevue à Saint-Jean-du-Doigt. Concert en collaboration avec l’association Arthus Jazz.

Réservation par mail ou par sms.   .

B&B Bellevue 7 Côte de Pen Ar C’Hra Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne +33 6 85 81 92 84 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de jazz Saint-Jean-du-Doigt a été mis à jour le 2026-08-05 par OT BAIE DE MORLAIX

À voir aussi à Saint-Jean-du-Doigt (Finistère)