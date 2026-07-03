Ici et ailleurs : Histoires de cuisine

Informations pratiques

Depuis plusieurs mois, les équipes des bibliothèques du 18ème arrondissement et les personnes vivant en centres d’hébergement se sont rencontrées pour échanger autour de l’alimentation. Tout un monde s’est alors ouvert, fait d’histoires, de mémoires, de savoirs, de plaisirs et de chaleur humaine. Des créations sont nées de ces rencontres : carnets de voyages, albums, cartes animées, recettes, récits sonores.

Venez les découvrir dans les bibliothèques du 18ème ! Au programme : projection, ateliers créatifs, contes, expositions, rencontres.

Une occasion également de découvrir les acteurs de l’alimentation solidaire, des associations solidaires et des artistes du 18ème.

Découvrez la recette du bonheur : bien mélanger des bibliothécaires, des personnes vivant en structures d’hébergement, des associations solidaires, des artistes, vous, et les plats sont prêts !

Du mardi 17 novembre 2026 au samedi 05 décembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-17T01:00:00+01:00

fin : 2026-12-06T00:59:59+01:00

Date(s) :



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

