ICI/IVRY – ensemble soundinitiative, EICAR – École de cinéma, Ivry-sur-Seine

ICI/IVRY – ensemble soundinitiative Vendredi 17 avril, 19h00 EICAR – École de cinéma Val-de-Marne

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-17T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-17T20:00:00+02:00

ICI/IVRY à l’EICAR- École de cinéma

Ce concert prend la forme d’une rencontre : les classes de danse et de musique du Conservatoire d’Ivry dialoguent avec les musicien·ne·s. Le public se trouve au milieu de l’action, invité à déambuler, à trouver ses propres points d’écoute au plus près des musicien·ne·s. Un moment de partage où chacun·e participe à la création sonore.

David Helbich nous apprend la contemplation des skylines, le regard connecté à la musicalité de la ville. Karen Power dessine des paysages sonores, résonances d’autres lieux. Simon Steen-Andersen et Phyllis Cheng créent du théâtre musical où le geste devient aussi éloquent que le son, où le papier-partition se fait aussi instrument. I-lly Cheng nous plonge dans la matière même du son, dans ses profondeurs.

Michelle-Agnès Magalhães et le chorégraphe Pierre-Benjamin Nantel font entrer les danseur·se·s dans l’espace sonore, tissant un dialogue où chaque action du corps trouve son reflet dans le jeu musical. Benjamin Soistier tisse les liens entre rythme et mouvement, entre temps musical et temps du déplacement du corps.

AVEC

ensemble soundinitiative : Etienne Graindorge (électronique), Szymon Kaça (clarinette), Louise Leverd (violoncelle), Benjamin Soistier (percussions), Franco Venturini (toy piano et objets).

: Etienne Graindorge (électronique), Szymon Kaça (clarinette), Louise Leverd (violoncelle), Benjamin Soistier (percussions), Franco Venturini (toy piano et objets). Conservatoire d’Ivry-sur-Seine : Classe de formation musicale de Marc Codron et Alina Maintenant et Classe de danse d’Elyse Pasquier – ateliers S-cordatura de Michelle-Agnès Magalhaes (compositrice) et Pierre-Benjamin Nantel (chorégraphe)

: Classe de formation musicale de Marc Codron et Alina Maintenant et Classe de danse d’Elyse Pasquier – ateliers S-cordatura de Michelle-Agnès Magalhaes (compositrice) et Pierre-Benjamin Nantel (chorégraphe) Collaboration Scientifique (installation S-cordatura) : Frédéric Bevilacqua (ISMM IRCAM)

PROGRAMME

soundinitiative – Musique pour les ascenseurs

– Musique pour les ascenseurs David HELBICH – No View – Eyepieces, Scores for Skyline contemplations

– No View – Eyepieces, Scores for Skyline contemplations Michelle-Agnès MAGALHAES (avec la collaboration chorégraphique de Pierre-Benjamin NANTEL ) – S-cordatura I pour quatre musicien.ne.s et danseur.se.s

(avec la collaboration chorégraphique de ) – S-cordatura I pour quatre musicien.ne.s et danseur.se.s Karen POWER – Human Nature – Sirens of New York, version pour clarinette et bande

– Human Nature – Sirens of New York, version pour clarinette et bande Simon STEEN-ANDERSEN – Difficulties Putting into Practice pour quatre performeur.se.s

– Difficulties Putting into Practice pour quatre performeur.se.s Benjamin SOISTIER – BoomBoomBoom ! (création), pour clarinette, batterie et boomwhackers

– BoomBoomBoom ! (création), pour clarinette, batterie et boomwhackers Phyllis CHEN – Mobius pour trois performeur.se.s et électronique

– Mobius pour trois performeur.se.s et électronique Michelle-Agnès MAGALHAES (avec la collaboration chorégraphique de Pierre-Benjamin NANTEL ) – S-cordatura II pour quatre musicien.ne.s et danseur.se.s

(avec la collaboration chorégraphique de ) – S-cordatura II pour quatre musicien.ne.s et danseur.se.s I-lly CHENG – Ceasing Time pour violoncelle et électronique

– Ceasing Time pour violoncelle et électronique Karen POWER – Human Nature: Underwater Frogs of Angkor Wat pour bande et instruments

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Ce concert a été conçu par soundinitiative dans le cadre de la résidence annuelle de l’ensemble au conservatoire d’Ivry, soutenue par le département du Val-de-Marne.

soundinitiative est soutenu par la DRAC Ile-de-France en conventionnement en 2023-2024-2025 et par la Région Ile-de-France dans le cadre de l’aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles.

EICAR – École de cinéma All. Allain Leprest, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Louis Bertrand – Mirabeau – Sémard Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://conservatoire.ivry94.fr/291-13458/fiche/ici-ivry-soundinitiative.htm »}, {« type »: « email », « value »: « conservatoire.municipal@ivry94.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01.49.60.26.95 »}]

Avec « ICI – concert pour un lieu », basé sur la rencontre et la convivialité entre les publics et les musicien.ne.s, soundinitiative propose un concert qui transforme notre façon d’écouter. concert performance

DR-soundinitiative