Informations pratiques

Pionnat

Ici, nos savoir-faire Visite Clinique des poupées

4 Lapeyre Pionnat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 15:30:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23 2026-10-24

La clinique des poupées de Fabienne Mogue, Maître artisan d’art, exerce son métier depuis 1998 avec passion. Après La Rochelle pendant 10 ans, Bordeaux pendant 18 ans, Fabienne installe son activité de restauration d’objets affectif tels que les poupées, doudos, automates, peluches… à la campagne, dans le centre de la France, en Creuse dans le Limousin, à Pionnat. Elle vous fera découvrir une activité très rare, seulement une poignée en France effectue ce type de métier.

Le bloc opératoire sera ouvert exceptionnellement pour découvrir, tous les types de restaurations que Fabienne effectue et permettre, ainsi , de connaître la diversité des objets qui sont restaurés au sein de la clinique des poupées. .

4 Lapeyre Pionnat 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 08 37 73 atelier-f.mogue@orange.fr

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English : Ici, nos savoir-faire Visite Clinique des poupées

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Clinique des poupées Pionnat a été mis à jour le 2026-08-04 par CRT Nouvelle-Aquitaine