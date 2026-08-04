Ici, nos savoir-faire Visite Ferme Agerria Saint-Martin-d’Arberoue
mercredi 21 octobre 2026 · Saint-Martin-d'Arberoue
Informations pratiques
Saint-Martin-d’Arberoue
Ici, nos savoir-faire Visite Ferme Agerria
430 Donapauleko Errepidea Saint-Martin-d’Arberoue Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 11:00:00
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-21
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430 Donapauleko Errepidea Saint-Martin-d’Arberoue 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 87 72 03 contact@agerria.fr
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English : Ici, nos savoir-faire Visite Ferme Agerria
L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Ferme Agerria Saint-Martin-d’Arberoue a été mis à jour le 2026-08-04 par CRT Nouvelle-Aquitaine
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