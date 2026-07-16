Balade racontée du village à Saint-Martin d’Arbéroue Saint-Martin-d’Arberoue
vendredi 14 août 2026 · Saint-Martin-d'Arberoue
Informations pratiques
Saint-Martin-d’Arberoue
Balade racontée du village à Saint-Martin d’Arbéroue
Village Saint-Martin-d’Arberoue Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:30:00
fin : 2026-08-14 12:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Habiter dans la Vallée de l’Arbéroue, même lors d’un court séjour ou être de passage est une
chance où la découverte de ce territoire devient une histoire de Rencontres Singulières …
Guidée par Marie Luce Raconteur de Pays . Courte marche avec arrêts fréquents, partiellement ombragés dans un lieu exceptionnel, dans la nature autour du village de Saint Martin d’Arbéroue.
Rendez-vous sur la place du village. .
Village Saint-Martin-d’Arberoue 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 86 99 08
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English : Balade racontée du village à Saint-Martin d’Arbéroue
L’événement Balade racontée du village à Saint-Martin d’Arbéroue Saint-Martin-d’Arberoue a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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