Informations pratiques

Listrac-Médoc

Ici, nos savoir-faire Visite Les Grès Médocains

3 route de Carcans Listrac-Médoc Gironde

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:30:00

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-27

Les Grès Médocains, ou Briques de Brach , sont une entreprise familiale fondée en 1880 et la dernière briqueterie en activité du Médoc. Nous fabriquons briques et carrelages traditionnels en grès à partir de notre propre argile. Au-delà de cette activité historique, notre boutique propose une large sélection de poteries culinaires et d’objets artisanaux.

Un lieu unique où patrimoine, artisanat et créativité se rencontrent depuis plus de 140 ans.

2 formules proposées

Visite guidée (30 mn) au sein de la fabrique, venez découvrir le façonnage de la terre à la brique = 5€

Atelier découverte (1h30) pour toute la famille, dès 3 ans, visite de la fabrique (30mn) et atelier poterie (1h), découverte du travail de la terre et réalisation d’un objet = 15€

Vous pourrez récupérer vos œuvres après séchage et cuissons quelques jours après (envoi possible). .

3 route de Carcans Listrac-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 58 16 58 gresmedocains@aol.com

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English :

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Les Grès Médocains Listrac-Médoc a été mis à jour le 2026-09-01 par CRT Nouvelle-Aquitaine