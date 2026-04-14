Ici se cultive demain … à Château Champion, Château Champion, Saint-Christophe-des-Bardes

Ici se cultive demain … à Château Champion Samedi 6 juin, 10h00, 14h00 Château Champion Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Ici se cultive demain… à Château Champion

Et si l’avenir de nos assiettes commençait dans les sols ?

À Château Champion, domaine familial engagé en agriculture biologique à Saint-Émilion, nous vous ouvrons nos vignes et notre chai pour vous montrer comment se prépare aujourd’hui le vin de demain.

Dans les vignes

Nous aborderons :

la vie des sols et l’agroécologie

l’adaptation au changement climatique

la biodiversité et l’enherbement

le rôle du vigneron indépendant dans ses choix culturaux

Parce que l’avenir du vin commence d’abord sous nos pieds.

Dans le chai

Vous découvrirez :

nos choix de vinification

notre liberté de décision

notre vision pour les générations futures

Ce que vous aurez dans votre verre dans dix ans dépend des décisions que nous prenons aujourd’hui.

Dégustation & échange

La visite se conclura par une dégustation commentée et comparative de plusieurs millésimes avec un millésime jeune, et un millésime ancien.

Un échange sur les attentes des vins de demain avec des thématiques en rapport à l’environnement et l’évolution de la consommation car le consommateur entraine les évolutions du monde agricole en partie.

Prolonger l’expérience sur place

Pour celles et ceux qui souhaitent prolonger ce moment convivial, il sera possible de déjeuner au domaine :

Pique-nique vigneron : 25 € par personne

Planche tapas : 20 € par personne

Une manière gourmande de savourer le paysage viticole et de partager un temps d’échange supplémentaire autour du vin et des produits locaux.

Château Champion 762 route de Champion 33330 Saint-Christophe-des-Bardes Saint-Christophe-des-Bardes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 74 43 98 https://chateau-champion.com/ https://www.facebook.com/chateauchampion/ [{« type »: « email », « value »: « info@chateau-champion.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.09.11.53.48 »}, {« type »: « link », « value »: « https://chateau-champion.com/contact/ »}]

À Château Champion, découvrez comment se prépare le vin de demain : visite des vignes bio, immersion au chai et dégustation autour des sols vivants, du climat et de la transmission. dégustation agriculture biologique

La famille BOURRIGAUD, avec de gauche à droite, Jean, Bernadette, Pascal, Véronique, Guillaume et Auriane