Ici sont les Dragons au Théâtre du Soleil
Ici sont les Dragons au Théâtre du Soleil jeudi 12 mars 2026.
Deuxième Époque : 1918 – Choc et Mensonges – 1933.
En 1918, à la fin de la
première guerre mondiale, on eut la conviction profonde et l’espoir
presque universel que la paix allait régner dans le monde. Cette
aspiration de tous les peuples aurait pu être exaucée par le bon sens,
la prudence et la stabilité des justes convictions. Les alliés
victorieux étaient, à l’époque, tout-puissants, du moins face aux
ennemis extérieurs. Ils devaient cependant affronter de graves
difficultés intérieures et résoudre bien des énigmes dont ils ignoraient
la réponse.
En une décennie, le contingent des jeunes hommes
atteignant l’âge du service militaire en Allemagne serait le double de
celui de la France.
La Russie, dévastée et secouée de convulsions, prenait une forme nouvelle et terrifiante.
Le
démembrement hâtif de l’empire austro-hongrois avait laissé un vide
chaotique. Vide dans lequel s’avançait à grands pas un fou au génie
féroce, le caporal Hitler.
Alors que trois ou quatre gouvernements puissants, agissant de
concert, avaient demandé à leurs peuples les plus effroyables
sacrifices, alors que ces peuples les avaient librement consentis pour
la cause commune et que les buts tant désirés avaient été atteints, il
aurait semblé raisonnable de maintenir cette union concertée, pour que
soient préservés les fruits essentiels de la victoire.
Mais la mauvaiseté des méchants se trouvant renforcée par la faiblesse des vertueux,
les vainqueurs vécurent d’expédients, au jour le jour, d’une élection à
l’autre, jusqu’à ce que soit abandonnée l’ultime sauvegarde d’une paix
durable. Les crimes des vaincus trouvèrent ainsi, non leurs excuses,
mais leur origine et leur explication dans les folies des vainqueurs.
Ainsi parlait Winston Churchill. Nous pourrions oser dire que tel fut notre scénario de départ !
Un grand spectacle populaire inspiré par des faits réels, en plusieurs époques. Une création collective du Théâtre du Soleil
en harmonie avec Hélène Cixous, dirigée par Ariane Mnouchkine.
Du jeudi 12 mars 2026 au dimanche 31 mai 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi
de 19h30 à 22h45
samedi, dimanche
de 14h00 à 17h15
payant
Individuels : 01.43.74.24.08
Collectivités : 01.43.74.88.50 – collectivites@theatre-du-soleil.fr
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-12T20:30:00+01:00
fin : 2026-05-31T20:15:00+02:00
Date(s) : 2026-03-12T19:30:00+02:00_2026-03-12T22:45:00+02:00;2026-03-13T19:30:00+02:00_2026-03-13T22:45:00+02:00;2026-03-14T14:00:00+02:00_2026-03-14T17:15:00+02:00;2026-03-15T14:00:00+02:00_2026-03-15T17:15:00+02:00;2026-03-18T19:30:00+02:00_2026-03-18T22:45:00+02:00;2026-03-19T19:30:00+02:00_2026-03-19T22:45:00+02:00;2026-03-20T19:30:00+02:00_2026-03-20T22:45:00+02:00;2026-03-21T14:00:00+02:00_2026-03-21T17:15:00+02:00;2026-03-22T14:00:00+02:00_2026-03-22T17:15:00+02:00;2026-03-25T19:30:00+02:00_2026-03-25T22:45:00+02:00;2026-03-26T19:30:00+02:00_2026-03-26T22:45:00+02:00;2026-03-27T19:30:00+02:00_2026-03-27T22:45:00+02:00;2026-03-28T14:00:00+02:00_2026-03-28T17:15:00+02:00;2026-03-29T14:00:00+02:00_2026-03-29T17:15:00+02:00;2026-04-01T19:30:00+02:00_2026-04-01T22:45:00+02:00;2026-04-02T19:30:00+02:00_2026-04-02T22:45:00+02:00;2026-04-03T19:30:00+02:00_2026-04-03T22:45:00+02:00;2026-04-04T14:00:00+02:00_2026-04-04T17:15:00+02:00;2026-04-05T14:00:00+02:00_2026-04-05T17:15:00+02:00;2026-04-08T19:30:00+02:00_2026-04-08T22:45:00+02:00;2026-04-09T19:30:00+02:00_2026-04-09T22:45:00+02:00;2026-04-10T19:30:00+02:00_2026-04-10T22:45:00+02:00;2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T17:15:00+02:00;2026-04-12T14:00:00+02:00_2026-04-12T17:15:00+02:00;2026-04-15T19:30:00+02:00_2026-04-15T22:45:00+02:00;2026-04-16T19:30:00+02:00_2026-04-16T22:45:00+02:00;2026-04-17T19:30:00+02:00_2026-04-17T22:45:00+02:00;2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T17:15:00+02:00;2026-04-19T14:00:00+02:00_2026-04-19T17:15:00+02:00;2026-04-22T19:30:00+02:00_2026-04-22T22:45:00+02:00;2026-04-23T19:30:00+02:00_2026-04-23T22:45:00+02:00;2026-04-24T19:30:00+02:00_2026-04-24T22:45:00+02:00;2026-04-25T14:00:00+02:00_2026-04-25T17:15:00+02:00;2026-04-26T14:00:00+02:00_2026-04-26T17:15:00+02:00;2026-04-29T19:30:00+02:00_2026-04-29T22:45:00+02:00;2026-04-30T19:30:00+02:00_2026-04-30T22:45:00+02:00;2026-05-01T19:30:00+02:00_2026-05-01T22:45:00+02:00;2026-05-02T14:00:00+02:00_2026-05-02T17:15:00+02:00;2026-05-03T14:00:00+02:00_2026-05-03T17:15:00+02:00;2026-05-06T19:30:00+02:00_2026-05-06T22:45:00+02:00;2026-05-07T19:30:00+02:00_2026-05-07T22:45:00+02:00;2026-05-08T19:30:00+02:00_2026-05-08T22:45:00+02:00;2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T17:15:00+02:00;2026-05-10T14:00:00+02:00_2026-05-10T17:15:00+02:00;2026-05-13T19:30:00+02:00_2026-05-13T22:45:00+02:00;2026-05-14T19:30:00+02:00_2026-05-14T22:45:00+02:00;2026-05-15T19:30:00+02:00_2026-05-15T22:45:00+02:00;2026-05-16T14:00:00+02:00_2026-05-16T17:15:00+02:00;2026-05-17T14:00:00+02:00_2026-05-17T17:15:00+02:00;2026-05-20T19:30:00+02:00_2026-05-20T22:45:00+02:00;2026-05-21T19:30:00+02:00_2026-05-21T22:45:00+02:00;2026-05-22T19:30:00+02:00_2026-05-22T22:45:00+02:00;2026-05-23T14:00:00+02:00_2026-05-23T17:15:00+02:00;2026-05-24T14:00:00+02:00_2026-05-24T17:15:00+02:00;2026-05-27T19:30:00+02:00_2026-05-27T22:45:00+02:00;2026-05-28T19:30:00+02:00_2026-05-28T22:45:00+02:00;2026-05-29T19:30:00+02:00_2026-05-29T22:45:00+02:00;2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T17:15:00+02:00;2026-05-31T14:00:00+02:00_2026-05-31T17:15:00+02:00
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