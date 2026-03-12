Ici sont les Dragons au Théâtre du Soleil

Deuxième Époque : 1918 – Choc et Mensonges – 1933.

En 1918, à la fin de la

première guerre mondiale, on eut la conviction profonde et l’espoir

presque universel que la paix allait régner dans le monde. Cette

aspiration de tous les peuples aurait pu être exaucée par le bon sens,

la prudence et la stabilité des justes convictions. Les alliés

victorieux étaient, à l’époque, tout-puissants, du moins face aux

ennemis extérieurs. Ils devaient cependant affronter de graves

difficultés intérieures et résoudre bien des énigmes dont ils ignoraient

la réponse.

En une décennie, le contingent des jeunes hommes

atteignant l’âge du service militaire en Allemagne serait le double de

celui de la France.

La Russie, dévastée et secouée de convulsions, prenait une forme nouvelle et terrifiante.

Le

démembrement hâtif de l’empire austro-hongrois avait laissé un vide

chaotique. Vide dans lequel s’avançait à grands pas un fou au génie

féroce, le caporal Hitler.

Alors que trois ou quatre gouvernements puissants, agissant de

concert, avaient demandé à leurs peuples les plus effroyables

sacrifices, alors que ces peuples les avaient librement consentis pour

la cause commune et que les buts tant désirés avaient été atteints, il

aurait semblé raisonnable de maintenir cette union concertée, pour que

soient préservés les fruits essentiels de la victoire.

Mais la mauvaiseté des méchants se trouvant renforcée par la faiblesse des vertueux,

les vainqueurs vécurent d’expédients, au jour le jour, d’une élection à

l’autre, jusqu’à ce que soit abandonnée l’ultime sauvegarde d’une paix

durable. Les crimes des vaincus trouvèrent ainsi, non leurs excuses,

mais leur origine et leur explication dans les folies des vainqueurs.

Ainsi parlait Winston Churchill. Nous pourrions oser dire que tel fut notre scénario de départ !

Un grand spectacle populaire inspiré par des faits réels, en plusieurs époques. Une création collective du Théâtre du Soleil

en harmonie avec Hélène Cixous, dirigée par Ariane Mnouchkine.

Du jeudi 12 mars 2026 au dimanche 31 mai 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 19h30 à 22h45

samedi, dimanche

de 14h00 à 17h15

payant

Individuels : 01.43.74.24.08

Collectivités : 01.43.74.88.50 – collectivites@theatre-du-soleil.fr

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-12T20:30:00+01:00

fin : 2026-05-31T20:15:00+02:00

Date(s) : 2026-03-12T19:30:00+02:00_2026-03-12T22:45:00+02:00;2026-03-13T19:30:00+02:00_2026-03-13T22:45:00+02:00;2026-03-14T14:00:00+02:00_2026-03-14T17:15:00+02:00;2026-03-15T14:00:00+02:00_2026-03-15T17:15:00+02:00;2026-03-18T19:30:00+02:00_2026-03-18T22:45:00+02:00;2026-03-19T19:30:00+02:00_2026-03-19T22:45:00+02:00;2026-03-20T19:30:00+02:00_2026-03-20T22:45:00+02:00;2026-03-21T14:00:00+02:00_2026-03-21T17:15:00+02:00;2026-03-22T14:00:00+02:00_2026-03-22T17:15:00+02:00;2026-03-25T19:30:00+02:00_2026-03-25T22:45:00+02:00;2026-03-26T19:30:00+02:00_2026-03-26T22:45:00+02:00;2026-03-27T19:30:00+02:00_2026-03-27T22:45:00+02:00;2026-03-28T14:00:00+02:00_2026-03-28T17:15:00+02:00;2026-03-29T14:00:00+02:00_2026-03-29T17:15:00+02:00;2026-04-01T19:30:00+02:00_2026-04-01T22:45:00+02:00;2026-04-02T19:30:00+02:00_2026-04-02T22:45:00+02:00;2026-04-03T19:30:00+02:00_2026-04-03T22:45:00+02:00;2026-04-04T14:00:00+02:00_2026-04-04T17:15:00+02:00;2026-04-05T14:00:00+02:00_2026-04-05T17:15:00+02:00;2026-04-08T19:30:00+02:00_2026-04-08T22:45:00+02:00;2026-04-09T19:30:00+02:00_2026-04-09T22:45:00+02:00;2026-04-10T19:30:00+02:00_2026-04-10T22:45:00+02:00;2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T17:15:00+02:00;2026-04-12T14:00:00+02:00_2026-04-12T17:15:00+02:00;2026-04-15T19:30:00+02:00_2026-04-15T22:45:00+02:00;2026-04-16T19:30:00+02:00_2026-04-16T22:45:00+02:00;2026-04-17T19:30:00+02:00_2026-04-17T22:45:00+02:00;2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T17:15:00+02:00;2026-04-19T14:00:00+02:00_2026-04-19T17:15:00+02:00;2026-04-22T19:30:00+02:00_2026-04-22T22:45:00+02:00;2026-04-23T19:30:00+02:00_2026-04-23T22:45:00+02:00;2026-04-24T19:30:00+02:00_2026-04-24T22:45:00+02:00;2026-04-25T14:00:00+02:00_2026-04-25T17:15:00+02:00;2026-04-26T14:00:00+02:00_2026-04-26T17:15:00+02:00;2026-04-29T19:30:00+02:00_2026-04-29T22:45:00+02:00;2026-04-30T19:30:00+02:00_2026-04-30T22:45:00+02:00;2026-05-01T19:30:00+02:00_2026-05-01T22:45:00+02:00;2026-05-02T14:00:00+02:00_2026-05-02T17:15:00+02:00;2026-05-03T14:00:00+02:00_2026-05-03T17:15:00+02:00;2026-05-06T19:30:00+02:00_2026-05-06T22:45:00+02:00;2026-05-07T19:30:00+02:00_2026-05-07T22:45:00+02:00;2026-05-08T19:30:00+02:00_2026-05-08T22:45:00+02:00;2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T17:15:00+02:00;2026-05-10T14:00:00+02:00_2026-05-10T17:15:00+02:00;2026-05-13T19:30:00+02:00_2026-05-13T22:45:00+02:00;2026-05-14T19:30:00+02:00_2026-05-14T22:45:00+02:00;2026-05-15T19:30:00+02:00_2026-05-15T22:45:00+02:00;2026-05-16T14:00:00+02:00_2026-05-16T17:15:00+02:00;2026-05-17T14:00:00+02:00_2026-05-17T17:15:00+02:00;2026-05-20T19:30:00+02:00_2026-05-20T22:45:00+02:00;2026-05-21T19:30:00+02:00_2026-05-21T22:45:00+02:00;2026-05-22T19:30:00+02:00_2026-05-22T22:45:00+02:00;2026-05-23T14:00:00+02:00_2026-05-23T17:15:00+02:00;2026-05-24T14:00:00+02:00_2026-05-24T17:15:00+02:00;2026-05-27T19:30:00+02:00_2026-05-27T22:45:00+02:00;2026-05-28T19:30:00+02:00_2026-05-28T22:45:00+02:00;2026-05-29T19:30:00+02:00_2026-05-29T22:45:00+02:00;2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T17:15:00+02:00;2026-05-31T14:00:00+02:00_2026-05-31T17:15:00+02:00



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