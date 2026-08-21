Icônes, chemins de lumière, Collégiale Saint-Aignan, Orléans

Informations pratiques

Icônes, chemins de lumière 18 – 20 septembre Collégiale Saint-Aignan Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’art de l’icône dans le cadre magnifique de la collégiale Saint-Aignan, avec l’artiste elle-même, Muriel Brebion, iconographe, qui réalise des icônes et anime des ateliers d’initiation sur Orléans et la région.

Collégiale Saint-Aignan Cloître Saint-Aignan, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238538355 https://collegiale-saintaignan-dorleans.fr Cette très belle église a été construite, à l’origine, pour le culte de Saint Aignan, dont les reliques se trouvaient dans la crypte. La basilique actuelle, commencée par Charles VII en 1438 mais achevée en 1509 par Louis XII, n’est pas la première construction puisque les traces d’édifices datant du VIe, IXe et XIe, XIVe et XVe ont été retrouvées. Elles ont toutes été détruites, par des incendies, des inondations, ou par main humaine. Les Orléanais et en particulier les chanoines ont toujours tenu à reconstruire cet édifice car Saint Aignan est un personnage important de l’histoire d’Orléans pour le rôle qu’il a joué contre les barbares au Ve siècle alors qu’il était évêque de la ville, il aurait défendu celle-ci contre l’invasion des Huns en 451 d’une façon assez miraculeuse.

Venez découvrir l’art de l’icône dans le cadre magnifique de la collégiale Saint-Aignan, avec l’artiste elle-même, Muriel Brebion.

©ACSA