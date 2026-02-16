Festival Hop Pop Hop Orléans

Festival Hop Pop Hop

Rue Dupanloup Orléans Loiret

Début : 2026-09-11 17:00:00

fin : 2026-09-12 01:00:00

2026-09-11

Intracity Music Party Festival de Musiques Actuelles en plein centre ville d’Orléans

Le Festival orléanais Hop Pop Hop dédié à l’émergence musicale, se tiendra les 11 et 12 septembre 2026. Avec une identité maintenant bien affirmée, Hop Pop Hop, c’est la découverte des artistes de demain aux univers musicaux hybrides et précurseurs, c’est le partage des tendances inédites. Deux jours de danse, de fête et de vibrations vous attendent. .

Rue Dupanloup Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Intracity Music Party Festival de Musiques Actuelles in downtown Orléans

