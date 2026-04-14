Secrets d’expo !, Musée des Beaux Arts, Orléans

Secrets d’expo ! Jeudi 18 juin, 18h30 Musée des Beaux Arts Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T18:30:00+02:00 – 2026-06-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T18:30:00+02:00 – 2026-06-18T20:00:00+02:00

Les régisseurs du musée et une médiatrice vous entraînent dans les coulisses du montage des nouvelles salles de 1870 à aujourd’hui.

Calendrier d’ouverture des réservations

Mars : ouverture des réservations le 17 février 2026

Avril à juin : ouverture des réservations le 17 mars 2026

Juillet à août : ouverture des réservations le 16 juin 2026

En raison d’un incident technique, la billetterie en ligne des musées d’Orléans est temporairement indisponible. Pour toute réservation, merci d’effectuer votre demande par téléphone ou par email.

Musée des Beax-Arts d’Orléans

reservationmusee@orleans-metropole.fr / 02 38 79 21 83

Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie

reservationmusee@orleans-metropole.fr / 02 38 79 25 60

Maison et Centre Jeanne d’Arc

reservation-mja@orleans-metropole.fr / 02 38 68 32 63

Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 83 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-arts https://www.facebook.com/MBAOrleans/;https://www.instagram.com/mbaorleans/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}, {« type »: « email », « value »: « reservationmusee@orleans-metropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 79 21 83 »}] [{« link »: « mailto:reservationmusee@orleans-metropole.fr »}, {« link »: « mailto:reservation-mja@orleans-metropole.fr »}] Sa collection permanente, qui couvre la création artistique du XVe au XXe siècle, présente un ensemble exceptionnel de peintures italiennes, flamandes et hollandaises, ainsi qu’un important fonds d’oeuvres françaises des XVIIe et XVIIIe siècles dont un remarquable cabinet des pastels, le deuxième de France après le Louvre. Outre 2.000 peintures et 700 sculptures, le musée possède une collection de 10.000 dessins et 50.000 estampes. Gratuit le 1er dimanche du mois / Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 € / Billet groupé valable une journée donnant droit à l’entrée du Musée des Beaux-Arts, de l’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans) et de la Maison de Jeanne d’Arc.

Rencontrez les équipes de la régie-technique musée musee

Musées d’Orléans