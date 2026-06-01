visite guidée du MOBE, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans

visite guidée du MOBE 13 et 27 juin Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret

inclus dans le billet d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T15:00:00+02:00

Profitez d’un temps privilégié avec un médiateur scientifique pour explorer le MOBE.

Les expositions permanentes au MOBE n’auront plus de secrets pour vous!

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.orleans.fr/que-faire-a-orleans/musees/museum-dorleans-pour-la-biodiversite-et-lenvironnement#c8112 »}]

Pour en savoir plus sur le parcours du MOBE ! museum biodiversité

Clélie création