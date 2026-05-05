Vue sur Ville ou vue sur Campagne ?, Jardin du Petit-Chasseur, Orléans

Vue sur Ville ou vue sur Campagne ? Samedi 6 juin, 18h00 Jardin du Petit-Chasseur Loiret

Limité à 40 personnes – 15 € (incluant la visite guidée du jardin, le concert et l’apéritif, suivi d’un repas partagé avec votre contribution). Réservation indispensable au 06 85 02 46 23 (après midi ou soirée).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Vue sur Ville ou vue sur Campagne ?

Puisant dans son répertoire, Le P’tit crème nous transporte entre chants de campagne et champs de villes. Comme à son habitude, les chemins empruntés peuvent être ténus, rocailleux, quelquefois de traverse. Il porte un regard affuté et impertinent sur nos façons de vivre, que l’on soit nés d’hier ou encore depuis peu. Couté et Béranger sont souvent de la fête, avec guitares et piano à bretelles.

avec Jean Foulon : chant et guitare / Bruno Méranger : Guitare, mandoline / Michel Monié : accordéon

En cas d’intempérie repli possible sous barnum.

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Jardin du Petit-Chasseur Rue du Petit-Chasseur 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/jardinpetitchasseur/ »}, {« link »: « https://www.disraconte.fr/ »}] Grand jardin d’artiste privé de 6 500 m² où le contraste du sauvage exubérant contenu par des arceaux de bambou a un parfum d’ailleurs.

En pleine ville, c’est un grand jardin poétique et champêtre où l’Art se met en scène : labyrinthe d’herbes, sous-bois peuplé de grandes berces, rosiers lianes cascadant des grands arbres, poiriers centenaires, collection de roses et d’asters…

Vue sur Ville ou vue sur Campagne ?

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