Un nouveau parcours, Musée des Beaux Arts, Orléans
Un nouveau parcours, Musée des Beaux Arts, Orléans samedi 30 mai 2026.
Un nouveau parcours 30 mai – 13 août Musée des Beaux Arts Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T15:45:00+02:00
Fin : 2026-08-13T18:30:00+02:00 – 2026-08-13T19:15:00+02:00
Découvrez les quatorze salles du parcours de 1870 à aujourd’hui, avec de nombreuses oeuvres sorties de réserves, de nouvelles acquisitions et des dépôts des plus grandes institutions.
Calendrier d’ouverture des réservations
- Mars : ouverture des réservations le 17 février 2026
- Avril à juin : ouverture des réservations le 17 mars 2026
- Juillet à août : ouverture des réservations le 16 juin 2026
En raison d’un incident technique, la billetterie en ligne des musées d’Orléans est temporairement indisponible. Pour toute réservation, merci d’effectuer votre demande par téléphone ou par email.
Musée des Beax-Arts d’Orléans
reservationmusee@orleans-metropole.fr / 02 38 79 21 83
Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie
reservationmusee@orleans-metropole.fr / 02 38 79 25 60
Maison et Centre Jeanne d’Arc
reservation-mja@orleans-metropole.fr / 02 38 68 32 63
Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 83 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-arts https://www.facebook.com/MBAOrleans/;https://www.instagram.com/mbaorleans/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}, {« type »: « email », « value »: « reservationmusee@orleans-metropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 79 21 83 »}] [{« link »: « mailto:reservationmusee@orleans-metropole.fr »}, {« link »: « mailto:reservation-mja@orleans-metropole.fr »}] Sa collection permanente, qui couvre la création artistique du XVe au XXe siècle, présente un ensemble exceptionnel de peintures italiennes, flamandes et hollandaises, ainsi qu’un important fonds d’oeuvres françaises des XVIIe et XVIIIe siècles dont un remarquable cabinet des pastels, le deuxième de France après le Louvre. Outre 2.000 peintures et 700 sculptures, le musée possède une collection de 10.000 dessins et 50.000 estampes. Gratuit le 1er dimanche du mois / Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 € / Billet groupé valable une journée donnant droit à l’entrée du Musée des Beaux-Arts, de l’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans) et de la Maison de Jeanne d’Arc.
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