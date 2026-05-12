Orléans

Fête du Port des Compagnons Chalandiers

Quai du Fort Alleaume Orléans Orléans Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 12:00:00

fin : 2026-06-13 23:59:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Fête marinière sur 2 jours à Orléans.

Chaque année, au mois de juin, l’association organise sur les quais d’Orléans au niveau de la Capitainerie, notre fête du port . Cette fête gratuite, accessible à tout public se veut entièrement tournée vers la Loire, le canal et la tradition marinière. Pendant 2 journées, nous faisons découvrir au plus grand nombre la marine de Loire dans un cadre convivial et festif. Des ballades en bateaux sont proposées gratuitement au public et diverses animations musicales et artistiques sont mises en place… .

Quai du Fort Alleaume Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

2-day marinière festival in Orléans.

L’événement Fête du Port des Compagnons Chalandiers Orléans a été mis à jour le 2026-05-12 par ADRT45