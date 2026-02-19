Orléans Vintage Festival Orléans
Orléans Vintage Festival Orléans vendredi 22 mai 2026.
Orléans Vintage Festival
Place de la Loire Orléans Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-22
Retour dans le passé avec l’Orléans Vintage Festival !Familles
Le Orléans Vintage Festival est un événement convivial, gratuit et accessible à tous, conçu pour fédérer les publics autour de la culture vintage sous toutes ses facettes. Pour sa 8ᵉ édition, le festival invite à un voyage dans un univers disco glam, porté par une atmosphère estivale où se mêlent fête, créativité, inclusion et accessibilité. .
Place de la Loire Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire communication.ovf@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Back to the past with the Orleans Vintage Festival!
L’événement Orléans Vintage Festival Orléans a été mis à jour le 2026-02-16 par OT ORLEANS