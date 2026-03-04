Concert acoustique de Mourad aux Trois Maillets à Orléans, Les Trois Maillets Monument Historique., Orléans

Concert acoustique de Mourad aux Trois Maillets à Orléans Samedi 16 mai, 18h00 Les Trois Maillets Monument Historique. Loiret

Plongez dans un moment musical unique avec le concert acoustique de Mourad aux Trois Maillets à Orléans. Dans ce lieu historique et intimiste, laissez-vous emporter par des chansons françaises qui explorent les émotions du quotidien, entre sincérité et simplicité. Eugénie vous accueillera chaleureusement pour partager ce moment hors du temps, où chaque note résonne avec authenticité. Frédo VOLO signe une mise en scène délicate qui sublime les textes de Mourad. Un événement éphémère à ne pas manquer, avec des places limitées pour garantir une expérience de proximité exceptionnelle. 16 mai 2026 Les Trois Maillets, Orléans À partir de 10 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://hormur.com/event/019c910f-11aa-720a-804f-5bb270a410cc

