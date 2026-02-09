Marché médiéval Orléans

Marché médiéval

Début : Dimanche 2026-05-07

fin : 2026-05-10

Le marché médiéval c’est plus de 100 exposants venus de toute la France et d’Europe. Musiques médiévales, jongleries, atelier de découvertes culinaires… à l’occasion des Fêtes de Jeanne d’Arc.Familles

Un retour au Moyen Âge à l’occasion des Fêtes de Jeanne d’Arc ça vous tente ? Cochon à la broche, bière artisanale, jeux d’antan, spectacles médiévaux… Activités et saveurs d’autrefois vous attendent au Marché médiéval du Campo Santo ! Chaque année, le Campo Santo se transforme en un ancien village médiéval où festivités et bonne humeur sont au rendez-vous ! .

English : Medieval fair

Are you tempted by a return to the Middle Ages during the Joan of Arc Festival? Pig on a spit, craft beer, old-fashioned games, medieval shows…

