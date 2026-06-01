Plein la vue !, Jardin du Petit-Chasseur, Orléans

Plein la vue ! Vendredi 5 juin, 18h00 Jardin du Petit-Chasseur Loiret

Limité à 40 personnes – Tarif : 15 € (incluant la visite guidée du jardin, le spectacle et l’apéritif, suivi d’un repas partagé avec votre contribution). Réservation indispensable au 06 85 02 46 23 (après midi ou soirée). Gratuit pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Visite et contes

Public à partir de 9 ans

La visite guidée du jardin sera exceptionellement orientée sur le regard porté sur le paysage : L’observation des différentes scènes, les volumes, les couleurs, les contrastes, les nuances, la lumière.

Après avoir aiguisé nos regards, nous partagerons un bouquet de contes au coeur du jardin sur le thème de la vue : récits amérindiens, écossais, danois, iraniens et italiens.

Avec Edith Mac Leod conteuse et Bruno Walerski conteur musicien.

En cas d’intempérie repli sous barnum.

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Jardin du Petit-Chasseur Rue du Petit-Chasseur 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/jardinpetitchasseur »}, {« link »: « https://www.disraconte.fr »}] Grand jardin d’artiste privé de 6 500 m² où le contraste du sauvage exubérant contenu par des arceaux de bambou a un parfum d’ailleurs.

En pleine ville, c’est un grand jardin poétique et champêtre où l’Art se met en scène : labyrinthe d’herbes, sous-bois peuplé de grandes berces, rosiers lianes cascadant des grands arbres, poiriers centenaires, collection de roses et d’asters…

Visite et contes

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