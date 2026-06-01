CONFERENCE : Microplastiques, une pollution invisible des sols, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans

CONFERENCE : Microplastiques, une pollution invisible des sols Jeudi 11 juin, 19h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret

Réservation conseillé, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T19:00:00+02:00 – 2026-06-11T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-11T19:00:00+02:00 – 2026-06-11T20:30:00+02:00

Les microplastiques sont désormais omniprésents, de la fosse des Marianne jusqu’aux glaces de l’Arctique, et les sols agricoles français n’y échappent pas. Comment ces particules y parviennent-elles ? Par quels moyens peut-on les détecter malgré leur taille minuscule ? Quel est le niveau réel de contamination des sols ? Et surtout, quels risques représentent-ils pour la santé humaine, animale et la santé de l’environnement ? Pour faire face à ce défi mondial, un traité négocié aux Nations Unies vise à mettre fin à la pollution plastique d’ici 2040.

Marie-France Dignac, directrice de recherche à l’INRAE et affiliée à l’Institut d’Écologie et des Sciences de l’Environnement de Paris (UMR iEES-Paris).

Jeudi 11 juin 2026 à 19h

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « museum@orleans-metropole.fr »}, {« type »: « email », « value »: « reservation-museum@orleans-metropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 54 61 05 »}]

La série du MOBE, Épisode 5 gratuit conférence

Benjamin van Wong