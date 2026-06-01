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Journées européennes de l’archéologie, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans

Journées européennes de l’archéologie, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans

Journées européennes de l’archéologie, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)

Adresse : 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans

Ville : 45000 Orléans

Département : Loiret

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : Gratuité du 12 au 14 juin.

Journées européennes de l’archéologie 12 – 14 juin Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret

Gratuité du 12 au 14 juin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T12:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Journées européennes de l’archéologie
Redécouvrez l’arrivée des premiers hommes et leur impact sur nos paysages au sein du 3ème étage du MOBE à l’occasion des Journées européennes de l’archéologie coordonnées par le ministère de la Culture et l’Institut national de recherches archéologiques préventives.
Gratuité du 12 au 14 juin.

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Vinci

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