Orléans à croquer, Musée des Beaux Arts, Orléans

Orléans à croquer Samedi 20 juin, 10h00 Musée des Beaux Arts Loiret

En continu, carnet gourmand à 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Et si le « goût » de l’art passait aussi par les papilles ? Le chef étoilé Loïs Bée a relevé le défi de capturer dans une seule bouchée le goût du musée des Beaux-Arts d’Orléans, à déguster dans le cadre d’Orléans à croquer ! Venez déguster au gré des salles plusieurs mets choisis par différents acteurs gastronomiques d’Orléans, tout en plongeant le regard dans une des plus grandes collections françaises. Sur présentation de votre carnet, entrez gratuitement au musée et « goûtez » à sa saveur !

Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 83 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-arts https://www.facebook.com/MBAOrleans/;https://www.instagram.com/mbaorleans/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.orleansandco.fr/ »}] Sa collection permanente, qui couvre la création artistique du XVe au XXe siècle, présente un ensemble exceptionnel de peintures italiennes, flamandes et hollandaises, ainsi qu’un important fonds d’oeuvres françaises des XVIIe et XVIIIe siècles dont un remarquable cabinet des pastels, le deuxième de France après le Louvre. Outre 2.000 peintures et 700 sculptures, le musée possède une collection de 10.000 dessins et 50.000 estampes. Gratuit le 1er dimanche du mois / Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 € / Billet groupé valable une journée donnant droit à l’entrée du Musée des Beaux-Arts, de l’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans) et de la Maison de Jeanne d’Arc.

