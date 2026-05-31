Cinq décennies d’héritage musical revisité, La Vinithèque, Orléans

Cinq décennies d’héritage musical revisité Dimanche 21 juin, 19h30 La Vinithèque Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Plateau de 19h30 à 01h00 avec 3 groupes qui distillent 50 ans d’univers musical

BREAKPOINT : le concentré de tubes new wave et disco revisités en énergie explosive

B4CKDOOR : le cocktail de funk, soul et rythmiques groove

MISSING : l’énergie brute rock des riffs cultes et modernes

La Vinithèque 1 rue Jeanne d’Arc 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Plateau de 19h30 à 01h00 avec 3 groupes qui distillent 50 ans d’univers musical

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