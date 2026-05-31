Cinq décennies d’héritage musical revisité, La Vinithèque, Orléans
Cinq décennies d’héritage musical revisité, La Vinithèque, Orléans dimanche 21 juin 2026.
Cinq décennies d’héritage musical revisité Dimanche 21 juin, 19h30 La Vinithèque Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Plateau de 19h30 à 01h00 avec 3 groupes qui distillent 50 ans d’univers musical
BREAKPOINT : le concentré de tubes new wave et disco revisités en énergie explosive
B4CKDOOR : le cocktail de funk, soul et rythmiques groove
MISSING : l’énergie brute rock des riffs cultes et modernes
La Vinithèque 1 rue Jeanne d’Arc 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire
Plateau de 19h30 à 01h00 avec 3 groupes qui distillent 50 ans d’univers musical
©artcenik
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