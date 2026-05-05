Atelier La Fresque de l’Alimentation, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans

Atelier La Fresque de l’Alimentation Samedi 20 juin, 10h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret

Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T13:00:00+02:00

️_Chaque semaine, nous avons au moins 14 façons d’agir pour un monde plus durable !_

Découvrez au travers d’un atelier ludique et collaboratif les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux liés à votre alimentation. Cet atelier vous permettra de :

Avoir une vision plus globale des conséquences de notre alimentation sur l’être humain et son environnement.

Mieux définir les principes d’une alimentation saine et durable : végétalisée, locale, bio, de saison…

✍ Vous engager individuellement et collectivement pour une alimentation plus durable grâce à des objectifs concrets.

Un atelier original, incluant des phases de réflexion, des quizz, des jeux, qui donne des clés très concrètes pour agir. Pour tous publics à partir de 15 ans environ.

Infos pratiques

Au MOBE ( Musée d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement)

Le samedi 20 juin de 10h00 à 13h00.

L’atelier est gratuit mais l’inscription préalable est obligatoire : https://www.helloasso.com/associations/cap-climat-orleans/evenements/fresque-de-l-alimentation-20-06-2026

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cap-climat-orleans/evenements/fresque-de-l-alimentation-20-06-2026 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/cap-climat-orleans/evenements/fresque-de-l-alimentation-20-06-2026 »}]

Découvrez au travers d’un atelier ludique et collaboratif les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux liés à votre alimentation. climat environnement

Fresque de l’Alimentation