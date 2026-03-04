La Table du banquet, Parc Pasteur, Orléans

La Table du banquet Samedi 20 juin, 14h30 Parc Pasteur Loiret

Parc Louis Pasteur

Début : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T15:00:00+02:00

Le 20 juin 1944, Jean Zay mourait assassiné par la milice. Depuis 2023, l’oeuvre La Table du Banquet, créée par les artistes Anne et Patrick Poirier, rend hommage à cette homme politique français né à Orléans.Une médiatrice vous donne les clefs de lecture de cette oeuvre participative.

Parc Pasteur rue Jules Lemaître, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Un après-midi dédié à Jean Zay et aux artistes Anne et Patrick Poirier autour de cette commande publique, visible et praticable au Parc Louis Pasteur depuis novembre 2023. arts beaux

Musées d’Orléans