La Table du banquet, Parc Pasteur, Orléans
Parc Louis Pasteur
Le 20 juin 1944, Jean Zay mourait assassiné par la milice. Depuis 2023, l’oeuvre La Table du Banquet, créée par les artistes Anne et Patrick Poirier, rend hommage à cette homme politique français né à Orléans.Une médiatrice vous donne les clefs de lecture de cette oeuvre participative.
Parc Pasteur rue Jules Lemaître, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire
Un après-midi dédié à Jean Zay et aux artistes Anne et Patrick Poirier autour de cette commande publique, visible et praticable au Parc Louis Pasteur depuis novembre 2023. arts beaux
Musées d’Orléans