IDA – spectacle de théâtre, Auditorium de la Grande Bibliothèque, Montréal

IDA – spectacle de théâtre Vendredi 20 mars, 19h00 Auditorium de la Grande Bibliothèque Agglomération de Montréal

IDA – spectacle de théâtre dans le cadre de la 8ème édition du FESTIVAL THÉÂTRE COMMUNAUTÉS DES NOIRS

« Ida Ô Ida Ô Ida Ô Ida. Ida nous a toujours bercés, moi et l’autre homme en moi. Et avec elle, nous avons connu plusieurs traversées, plusieurs océans, plusieurs chambres d’hôtels, plusieurs places publiques, plusieurs champs de canne, plusieurs escapades, plusieurs nuits chaudes. Mais les rues étaient toujours nos préférées. Que diront les rues quand elles sauront que notre pays est entouré d’eau mais qu’il ne sait toujours pas nager ? » IDA est un chant interrompu, sensible, tout de voix et d’écho, qui fait une peinture hallucinante de son tiers d’île, où l’homme entraîné dans une spirale d’autodestruction, s’avère être le fossoyeur de sa propre utopie. Ce texte explique l’histoire d’un homme qui a grandi dans les quartiers de Port-au-Prince, et qui explorait presque tous les coins de la capitale. Cet homme triste, désespéré, qui a tout vécu à Port-au-Prince avec sa femme, fait d’elle un alibi pour parler de la douleur de son pays. Il profitait de dénoncer les comportements de nos dirigeants qui profitaient de leur suprématie pour piller la caisse de l’État pendant que la majorité de la population crève de faim. Ida est un vide au cœur de ce désespéré dans une ville qui disparaît timidement où chacun de nous a laissé nos empreintes, notre histoire, nos rires fous et nos moments les plus mystérieux de la vie.

Mise en scène de Zuma Lavertu

Comédien : Miraklin André dit Cloche

Auditorium de la Grande Bibliothèque 475, boul. De Maisonneuve, Montréal Montréal H2X 3P6 Ville-Marie Agglomération de Montréal Québec

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie festival théâtre

