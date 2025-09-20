Il a la côte Devos Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Il a la côte Devos Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot jeudi 22 janvier 2026.

Il a la côte Devos

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Un hommage vibrant à Raymond Devos, le maître absolu de l’absurde et du mot qui déraille. Redécouvrez ses sketchs culte, ses pirouettes verbales, ses déraillements logiques si savoureux, dans une mise en scène qui fait résonner son humour.

Tout public Durée 1h15.

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Il a la côte Devos

A vibrant tribute to Raymond Devos, the absolute master of the absurd and the derailed word. Rediscover his cult sketches, his verbal pirouettes and his tasty logical derailments, in a staging that makes his humor resonate.

All audiences Duration: 1h15.

German : Il a la côte Devos

Eine leidenschaftliche Hommage an Raymond Devos, den absoluten Meister des Absurden und des entgleisenden Wortes. Entdecken Sie seine Kult-Sketche, seine verbalen Pirouetten und seine so köstlichen logischen Entgleisungen neu, in einer Inszenierung, die seinen Humor zum Klingen bringt.

Für alle Altersgruppen Dauer: 1 Stunde 15 Minuten.

Italiano :

Un vibrante omaggio a Raymond Devos, maestro assoluto dell’assurdo e della parola deragliata. Riscoprite i suoi sketch cult, le sue piroette verbali e i suoi deliziosi deragliamenti logici, in una produzione che fa risuonare il suo umorismo.

Per tutti i pubblici Durata: 1 ora e 15 minuti.

Espanol : Il a la côte Devos

Un vibrante homenaje a Raymond Devos, maestro absoluto del absurdo y de la palabra descarrilada. Redescubra sus sketches de culto, sus piruetas verbales y sus deliciosos descarrilamientos lógicos, en una producción que hace resonar su humor.

Todos los públicos Duración: 1 hora 15 minutos.

