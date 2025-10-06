IL EST FOLLE 2 MOIS – ALCAZAR Bordeaux

IL EST FOLLE 2 MOIS Début : 2026-03-12 à 20:15. Tarif : – euros.

Marie et Gaby partagent le même appartement, en tout bien tout honneur. Forcément, puisque l’un est homo déjanté et l’autre terriblement coincée.Mais un imprévu de taille va venir troubler ce couple atypique…Le jour où tout bascule…Une comédie gayfriendly, mais pas que !

ALCAZAR 170 COURS DU MEDOC 33000 Bordeaux 33