Il est Vilaine Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

Il est Vilaine

Samedi 3 octobre 2026 à partir de 21h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 21:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Voila dix ans qu’Il Est Vilaine allument les dancefloors avec un son électro teinté de rock salace qui évoque plus le New York des Bush Tetras ou le Tokyo de YMO que les galettes de Pont Aven.

C’est bien à Paris et non à Saint-Malo que les deux comparses se sont rencontrés et de là que, dans la lignée de l’écurie Kill The DJ avant eux, ils renouvellent la synthèse de la new wave et de la techno, de la disco et du surf rock pour le bonheur de ceux qui dansent (encore) comme Ian Curtis. Depuis Scandale, le premier maxi sorti sur Dialect recordings et Surf Rider sur Lumière Noire, le duo s’est taillé une sérieuse réputation.





Ils auraient pu continuer sur cette lancée, à rouler tout droit sur l’autoroute du clubbing, mais c’était sans compter sur leur liberté d’esprit et un éclectisme malicieux. Avec leur premier album sorti en 2021, Les Mystères de Lorient, synthèse luxueuse de la culture musicale des deux complices de Devo à DAF ou Christophe dans sa période rock, ils ont prouvé qu’ils se baladent à l’aise entre les genres. Après une période post-pandémique et quelques apparitions, Il Est Vilaine s’est remis en selle en 2024 pour souffler ses 10 bougies avec Kool Menthol, un EP discoïde assez irrésistible et un concert memorable au Sample Bagnolet.







Puis, parce que le monde digital actuel est plein de rebondissements , Surf Rider le classique sorti il y a 10 ans est revenu comme un boomerang sur la toile globale. Utilisé par la chorégraphe Martha Nichols et porté par l’intensité de ses danseurs, il a ravivé son potentiel hypnotique et séduit au passage le réalisateur Paolo Sorrentino qui en fait l’un des leitmotivs de La Grazia son nouveau film dévoilé à la Mostra 2025. Que de bonnes énergies pour l’album à venir, annoncé en 2026!

Vous devriez aimer… .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For the past ten years, Il Est Vilaine has been setting dance floors ablaze with an electro sound tinged with raunchy rock that evokes the New York of the Bush Tetras or the Tokyo of YMO more than the records from Pont-Aven.

L’événement Il est Vilaine Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille