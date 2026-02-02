Il était un petit navire Anet

Il était un petit navire

Chemin du Roy Anet Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-08-22 10:00:00

2026-08-22

Ohé capitaine ! Embarque sur un bateau électrique de 5 personnes pour une navigation calme et paisible au fil de l’Eure.

Chemin du Roy Anet 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

English :

Captain ahoy! Come aboard a 5-person electric boat for a calm and peaceful cruise along the Eure.

