Il était un petit navire Anet samedi 22 août 2026.
Chemin du Roy Anet Eure-et-Loir
Ohé capitaine ! Embarque sur un bateau électrique de 5 personnes pour une navigation calme et paisible au fil de l’Eure.
Chemin du Roy Anet 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr
English :
Captain ahoy! Come aboard a 5-person electric boat for a calm and peaceful cruise along the Eure.
