On se lève tous pour Anet Anet

On se lève tous pour Anet

2 Place du Château Anet Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 15:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Bienvenue au château d’Anet, chef-d’œuvre et véritable manifeste de l’art Renaissance en France. Une visite guidée de l’extérieur du château vous permettra d’analyser son architecture raffinée et ses techniques de restauration.

Façades rythmées, décors sculptés, pavillons harmonieux, cadran solaire… seront abordés sous une lecture purement architecturale.

Intervenante Nadège Wanner

Tarif 5€/pers. gratuit pour les moins de 12 ans

RDV à 14h45 au château d’Anet, 2 Place du Château, 28260 Anet 5 .

2 Place du Château Anet 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

English :

Welcome to Château d’Anet, a masterpiece and veritable manifesto of Renaissance art in France. A guided tour of the château?s exterior will enable you to analyze its refined architecture and restoration techniques.

