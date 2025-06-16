IL ÉTAIT UNE FOIS … ENNIO MORRICONE & NINO ROTA Théâtre Sébastopol lille
IL ÉTAIT UNE FOIS … ENNIO MORRICONE & NINO ROTA Théâtre Sébastopol lille Dimanche 4 janvier 2026, 13h30, 17h30 Sur Réservation
Concert Symphonique immersif
**IL ÉTAIT UNE FOIS … ENNIO MORRICONE & NINO ROTA**
Ce concert symphonique immersif propose un voyage sensoriel unique, où musique, lumière et image se rencontrent pour sublimer les œuvres d’Ennio Morricone et Nino Rota.
Sous la direction de Marcello Rota, chef d’orchestre de renommée internationale et neveu de Nino Rota, les célèbres solistes Nello Salza (trompette), Ludovico Fulci (piano) et Susanna Rigacci (soprano), qui ont collaboré pendant plus de 30 ans avec Ennio Morricone avec plus de 500 concerts à travers le monde, interprètent des pièces magistrales du répertoire. Vivez les moments clés de leurs carrières exceptionnelles à travers les musiques de films de Sergio Leone (Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l’Ouest…), Francis Ford Coppola (Le Parrain…) ou encore Federico Fellini (La Strada).
Info, Groupes et CE : 03.21.26.52.94 – [info@haracom.fr](mailto:info@haracom.fr)
_Lien YouTube_ : [https://youtu.be/cAOOEsf5PZY](https://youtu.be/cAOOEsf5PZY)
**Tarifs** : Carré Or : 105 € – cat. 1 : 80 € – cat.2 : 65 € – cat. 3 : 45 €
Séance de 13h30 : [https://billetterie-indigo-productions.tickandlive.com/reserver/il-etait-une-fois-ennio-morricone-nino-rota/125686](https://billetterie-indigo-productions.tickandlive.com/reserver/il-etait-une-fois-ennio-morricone-nino-rota/125686)
Séance de 17h30 : [https://billetterie-indigo-productions.tickandlive.com/reserver/il-etait-une-fois-ennio-morricone-nino-rota/125686](https://billetterie-indigo-productions.tickandlive.com/reserver/il-etait-une-fois-ennio-morricone-nino-rota/125686)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-04T13:30:00.000+01:00
Fin : 2026-01-04T19:00:00.000+01:00
Théâtre Sébastopol Place Sébastopol Wazemmes lille 59046 Nord