IL ETAIT UNE FOIS… – IL ETAIT UNE FOIS… ENNIO MORRICONE – ZENITH DE CAEN Caen

IL ETAIT UNE FOIS… – IL ETAIT UNE FOIS… ENNIO MORRICONE Début : 2027-01-26 à 20:00. Tarif : – euros.

IL ÉTAIT UNE FOIS … ENNIO MORRICONE & NINO ROTACe concert symphonique immersif propose un voyage sensoriel unique, où musique, lumière et image se rencontrent pour sublimer les œuvres d’Ennio Morricone et Nino Rota. Sous la direction de Marcello Rota, chef d’orchestre de renommée internationale, les célèbres solistes Nello Salza (trompette), Ludovico Fulci (piano) et Susanna Rigacci (soprano), qui ont collaboré pendant plus de 30 ans avec Ennio Morricone avec plus de 500 concerts à travers le monde, interprètent des pièces magistrales du répertoire. Vivez les moments clés de leurs carrières exceptionnelles à travers les musiques de films de Sergio Leone (Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l’Ouest…), Francis Ford Coppola (Le Parrain…) ou encore Federico Fellini (La Strada).

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14