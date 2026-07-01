Il était une fois la ceinture maraichère, Eysines – lieu communiqué à l’inscription, Eysines

Informations pratiques

Il était une fois la ceinture maraichère Samedi 14 novembre, 14h30 Eysines – lieu communiqué à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T14:30:00+01:00 – 2026-11-14T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-14T14:30:00+01:00 – 2026-11-14T16:30:00+01:00

« Au sein du « »potager de Bordeaux » », venez découvrir et reconnaître les plantes sauvages et leurs liens avec les plantes cultivées. Sur un parcours dédié à l’agriculture et à la production et consommation, nous verrons les évolutions du passé maraîcher du Parc des Jalles et de ses fonctions nourricières. Nous y évoquerons les pratiques et variétés locales, les enjeux de l’agriculture conventionnelle et intensive (biodiversité, sols, eau, délocalisation des productions, insécurité alimentaire, …) et le lien entre l’alimentation et notre santé, pour une mise en lumière des alternatives qu’ont les paysans et agriculteurs et les consommateurs. »

Eysines – lieu communiqué à l’inscription Eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://terreetocean.fr »}]

Découvrez le Parc des Jalles avec 94 animations gratuites programmées de juillet à décembre 2026. Parc des Jalles nature

JB MENGES, Bordeaux Métropole