Il était une fois, la station balnéaire de Hauteville-sur-Mer Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer
mardi 11 août 2026 · Cinéma de la Plage · Hauteville-sur-Mer
Informations pratiques
Hauteville-sur-Mer
Il était une fois, la station balnéaire de Hauteville-sur-Mer
Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:15:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Il était une fois, la station balnéaire de Hauteville-sur-Mer à 18h15 au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.
Documentaire suivi d’une rencontre avec les intervenants et la réalisatrice Catherine Legault. .
Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22
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English : Il était une fois, la station balnéaire de Hauteville-sur-Mer
L’événement Il était une fois, la station balnéaire de Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Coutances Tourisme
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