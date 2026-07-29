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Il était une fois, la station balnéaire de Hauteville-sur-Mer Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer

mardi 11 août 2026 · Cinéma de la Plage · Hauteville-sur-Mer

Il était une fois, la station balnéaire de Hauteville-sur-Mer Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
18:15:00
Lieu
Cinéma de la Plage
Adresse
34 Avenue de l'Aumesle
Ville
50590 Hauteville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Hauteville-sur-Mer

Il était une fois, la station balnéaire de Hauteville-sur-Mer

Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:15:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Il était une fois, la station balnéaire de Hauteville-sur-Mer à 18h15 au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.
Documentaire suivi d’une rencontre avec les intervenants et la réalisatrice Catherine Legault.   .

Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22 

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English : Il était une fois, la station balnéaire de Hauteville-sur-Mer

L’événement Il était une fois, la station balnéaire de Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Coutances Tourisme

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