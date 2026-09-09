Informations pratiques

Troyes

Il était une fois … n’importe quoi !

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 21:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

par les comédien-nes amateur/trices de la troupe Le râtelier.



Après l’absurde Sacré Graal des Monty Python et les péripéties délirantes de Elle voit des nains partout , notre troupe Le Râtelier vous embarque dans une aventure encore plus folle

Il était une fois n’importe quoi . Un enchaînement de saynètes délirantes, parsemé de chansons pétillantes et de clins d’œil malicieux, où chaque conte de fée se transforme en un éclat de rire.

Un spectacle parodique, pétillant, pour chasser la grisaille et redonner le goût de l’enchantement.



Pièce écrite et mise en scène par Corinne et Jean-Luc Valerio. .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Il était une fois … n’importe quoi ! Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne