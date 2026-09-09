Il était une fois … n’importe quoi ! Troyes
vendredi 18 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Il était une fois … n’importe quoi !
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 21:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
par les comédien-nes amateur/trices de la troupe Le râtelier.
Après l’absurde Sacré Graal des Monty Python et les péripéties délirantes de Elle voit des nains partout , notre troupe Le Râtelier vous embarque dans une aventure encore plus folle
Il était une fois n’importe quoi . Un enchaînement de saynètes délirantes, parsemé de chansons pétillantes et de clins d’œil malicieux, où chaque conte de fée se transforme en un éclat de rire.
Un spectacle parodique, pétillant, pour chasser la grisaille et redonner le goût de l’enchantement.
Pièce écrite et mise en scène par Corinne et Jean-Luc Valerio. .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Il était une fois … n’importe quoi ! Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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