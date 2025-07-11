Il ne faut jurer de rien Comédie CDN de Reims Reims

Il ne faut jurer de rien

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 20:00:00

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22

Tout public

Texte Alfred de Musset • Mise en scène Éric Vigner

Rongé par la peur d’être trompé, le jeune Valentin se refuse au mariage. Malheureusement, son oncle veut qu’il épouse Cécile de Mantes, jeune aristocrate. Valentin se lance alors dans un jeu dangereux séduire Cécile sans révéler sa véritable identité, prêt à démontrer que ce mariage n’est pas une bonne idée, jusqu’à ce que… Écrite par le jeune romantique Alfred de Musset, cette comédie-proverbe s’avère être un écrin d’une grande modernité pour les six jeunes acteurs et actrices issus de l’École du Théâtre National de Bretagne. Éric Vigner y fait éclore les préoccupations intemporelles de la jeunesse quant à l’amour, la vérité, l’argent et l’ordre social. Il ne faut jurer de rien car l’amour, parfois, surprend quand on ne s’y attend pas…

La main qui les suspend dans l’espace n’a écrit qu’un mot en lettre de feu.

Ils vivent parce qu’ils se cherchent, et les soleils tomberaient en poussière, si l’un d’entre eux cessait d’aimer.

Alfred de Musset, Il ne faut jurer de rien

Lieu Comédie (Grande salle)

Tout public dès 14 ans

Durée 1h30 .

