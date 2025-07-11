Il ne faut jurer de rien Comédie CDN de Reims Reims
Il ne faut jurer de rien Comédie CDN de Reims Reims mardi 20 janvier 2026.
Il ne faut jurer de rien
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20 20:00:00
fin : 2026-01-20
Date(s) :
2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22
Tout public
Texte Alfred de Musset • Mise en scène Éric Vigner
Rongé par la peur d’être trompé, le jeune Valentin se refuse au mariage. Malheureusement, son oncle veut qu’il épouse Cécile de Mantes, jeune aristocrate. Valentin se lance alors dans un jeu dangereux séduire Cécile sans révéler sa véritable identité, prêt à démontrer que ce mariage n’est pas une bonne idée, jusqu’à ce que… Écrite par le jeune romantique Alfred de Musset, cette comédie-proverbe s’avère être un écrin d’une grande modernité pour les six jeunes acteurs et actrices issus de l’École du Théâtre National de Bretagne. Éric Vigner y fait éclore les préoccupations intemporelles de la jeunesse quant à l’amour, la vérité, l’argent et l’ordre social. Il ne faut jurer de rien car l’amour, parfois, surprend quand on ne s’y attend pas…
La main qui les suspend dans l’espace n’a écrit qu’un mot en lettre de feu.
Ils vivent parce qu’ils se cherchent, et les soleils tomberaient en poussière, si l’un d’entre eux cessait d’aimer.
Alfred de Musset, Il ne faut jurer de rien
Lieu Comédie (Grande salle)
Tout public dès 14 ans
Durée 1h30 .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
English : Il ne faut jurer de rien
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Il ne faut jurer de rien Reims a été mis à jour le 2025-07-11 par ADT de la Marne