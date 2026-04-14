Il reste des plumes sur le sol, TNT – Terrain Neutre Théâtre, Nantes

Il reste des plumes sur le sol 21 – 24 avril TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique

Tarif unique 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T15:00:00+02:00 – 2026-04-21T15:40:00+02:00

Fin : 2026-04-24T15:00:00+02:00 – 2026-04-24T15:40:00+02:00

Il reste des plumes sur le sol est un spectacle poétique, musical et dansé sur les premiers pas, et le chemin à parcourir, pour se réaliser, grandir…Dépasser ses peurs, s’élancer dans l’inconnu, aller à la rencontre de l’autre et de la différence, avec pour moteur la curiosité et l’émerveillement. Une création à savourer en famille pour donner envie aux petits de parcourir le monde et la vie.

Interprété par Marie Morisson et Olivier Lanot. Chorégraphie par Marie Morisson et création musicale par Olivier Lanot. Écrit par Marie Morisson

A partir de 3 ans.

Durée : 40 min.

TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.tntheatre.com/a-voir-en-famille/?re-product-id=324939 »}]

Un spectacle poétique, musical et dansé sur les premiers pas. Dépasser ses peurs, aller à la rencontre de l’autre et de la différence, avec curiosité et émerveillement. danse musique