Informations pratiques

Plouguerneau

Île Vierge Ascension de la tour du petit phare

Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 08:45:00

fin : 2026-07-03 10:15:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21

Visite guidée de la tour du petit phare de l’île Vierge.

33 mètres de granit, allumé en 1845, aujourd’hui transformé en écogîte d’exception. Cette visite guidée explore son histoire, sa rénovation remarquable et son fonctionnement autonome en énergie.

Informations pratiques

– cette visite inclut le transport en bateau depuis la cale du Castel Ac’h à Plouguerneau

– se présenter au bateau 5 minutes avant l’heure du départ indiquée (attention au stationnement)

– Durée 30 min guidés + 30 min libres sur l’ile Vierge + transport

– Visite conseillée à partir de 7 ans

– 4 à 9 personnes

– Accès à la coupole par groupe de 5 personnes maximum car endroit étroit.

– La montée est déconseillée pour les personnes ayant des problèmes cardiaques ou respiratoires, ainsi qu’aux femmes enceintes .

Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93

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English :

L’événement Île Vierge Ascension de la tour du petit phare Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-20 par OT PAYS DES ABERS