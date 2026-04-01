ÎLE VIERGE EXPOSITION COMMENTEE DES BATISSEURS AUX RENOVATEURS Plouguerneau
ÎLE VIERGE EXPOSITION COMMENTEE DES BATISSEURS AUX RENOVATEURS Plouguerneau mercredi 15 avril 2026.
Plouguerneau
ÎLE VIERGE EXPOSITION COMMENTEE DES BATISSEURS AUX RENOVATEURS
Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:30:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-17 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-29
Des bâtisseurs aux rénovateurs Exposition commentée ou Visite guidée de l’exposition
Six siècles d’histoire sur six hectares de granit voilà ce que vous raconte cette visite commentée autour des illustrations d’Emmanuel Le Page.
Chaque panneau dévoile une page fascinante de l’île Vierge. Une visite qui transforme un paysage en récit vivant, idéale pour qui veut repartir avec bien plus qu’une belle photo.
Informations pratiques
cette visite inclut le transport en bateau depuis le Castel Ac’h à Plouguerneau
se présenter au bateau 10 minutes avant le départ (attention au stationnement)
durée 1h sur l’ile Vierge + transport
visite conseillée à partir de 7 ans .
Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93
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English : ÎLE VIERGE EXPOSITION COMMENTEE DES BATISSEURS AUX RENOVATEURS
L’événement ÎLE VIERGE EXPOSITION COMMENTEE DES BATISSEURS AUX RENOVATEURS Plouguerneau a été mis à jour le 2026-04-03 par OT PAYS DES ABERS
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